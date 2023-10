Kenya: presidente Ruto, non lasceremo solo il popolo di Haiti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi giorni prima del voto l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, aveva lanciato un appello a sostenere una missione multinazionale di sostegno alla Polizia nazionale di Haiti, per arginare la violenza in quel Paese. “Ogni giorno la vita degli haitiani diventa ancora più dura, ma è fondamentale non arrendersi. La loro situazione non è disperata. Con il sostegno e la determinazione internazionale, il popolo haitiano può affrontare questa grave insicurezza e trovare una via d’uscita da questo caos”, ha affermato Turk, secondo quanto riferisce un comunicato diffuso il 28 settembre. L’ultimo rapporto dell’Alto commissario sulla situazione dei diritti umani ad Haiti sottolinea che il dispiegamento di una missione multinazionale di sostegno alla sicurezza è essenziale per assistere la Polizia nazionale nella lotta alla criminalità organizzata, alle bande armate e al traffico internazionale di armi, droga ed esseri umani. (segue) (Res)