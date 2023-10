Scuola: Pizzighini (M5S), Regione Lombardia in ritardo, bocciata in Consiglio mozione per stanziare fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale ha bocciato la mozione: “Risorse destinate per la riapertura dell’anno scolastico 2023-2024”, la mozione, sottoscritta da tutti i gruppi di minoranza, era stata presentata dalla consigliera Bocci e sostenuta anche dalla consigliera del Movimento Cinque Stelle, Paola Pizzighini (M5S). "Il Consiglio non solo l'ha discussa con circa un mese di ritardo, rispetto all’avvio dell’anno scolastico, ma ha pure deciso di bocciare una mozione che sostanzialmente chiedeva l’impegno a mettere più fondi a disposizione, per la messa in sicurezza delle strutture e l’implementazione dei servizi scolastici", spiega Pizzighini. "Molti comuni lombardi attendono ancora le risorse promesse dalla mozione 34, approvata nel corso delle sedute dedicate all’assestamento di bilancio. I Comuni – non senza grossi sacrifici - hanno dovuto anticipare i fondi necessari alla messa in sicurezza delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie di primo e di secondo grado. La maggioranza doveva intervenire, ma ha preferito perdere l’ennesima occasione", conclude Pizzighini. (Com)