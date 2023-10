Energia: Mazzoncini (A2A), a Milano +11 per cento investimenti su elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti nelle reti "importanti continuano a crescere. A Milano siamo a +11 per cento di investimenti nella direzione della transizione ecologica, quindi generazione elettrica, rete di distribuzione di energia elettrica. Siamo contenti". Lo ha detto Renato Mazzoncini, Amministratore delegato di A2A, a margine della presentazione della settima edizione del Bilancio di sostenibilità territoriale di Milano, che si è tenuta stamattina Milano. "L'anno scorso abbiamo inaugurato due cabine primarie nuove ed erano tanti anni che non accadeva a Milano – un 1,4 milioni di valore distribuito sul territorio, oltre un miliardo alle imprese del territorio che lavorano con noi nella nostra supply chain, quasi 300 milioni di stipendio, 82 milioni di dividendi" ha spiegato l'Ad, aggiungendo che "evidentemente, l’apporto che dà A2a in termini di investimenti e di valore distribuito alla grande Milano è molto importante, come per noi è molto importante lavorare a Milano". Per Mazzoncini "è una simbiosi mutualistica, direi che funziona molto bene", ha concluso (Rem)