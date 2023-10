Salario minimo: M5s, sentenze Cassazione confermano che non è più rinviabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sentenza della Cassazione che ha dato ragione a dei lavoratori legati a cooperative si servizi fiduciari è di portata storica. Ribaltando quanto deciso dalla Corte d'appello è quella di Milano, la Suprema Corte sancisce il primato dell'articolo 36 della Costituzione anche sulla contrattazione collettiva: al lavoratore va garantita una retribuzione 'sufficiente' ad assicurare un'esistenza 'libera e dignitosa'. La stessa contrattazione collettiva non può quindi comprimere il giusto livello salariale". Lo affermano in una nota i parlamentari M5s delle commissioni Lavoro di Camera e Senato. "Questa pronuncia segna cambio di passo decisivo, perché dice a chiare lettere che da sola la contrattazione collettiva non può bastare. Di fronte a questo storico consolidamento giurisprudenziale, il M5s è convinto che l'approvazione del salario minimo legale sia un passaggio non più rinviabile nel nostro paese. Non è accettabile che nel 2023 si viva in povertà pur lavorando. L'auspicio ora è che la premier Meloni e la sua maggioranza abbattano il muro che hanno voluto erigere di fronte a una norma di civiltà e di dignità, che negli altri paesi europei in cui è presente ha portato benefici non solo ai lavoratori ma a tutto il tessuto produttivo", concludono. (Com)