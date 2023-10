Camera: domani audizioni su trasporto pubblico locale e sistema portuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 4 ottobre, alle ore 11:30, la commissione Trasporti della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti di Greenpeace Italia, Italia Nostra, Kyoto Club, Legambiente e Transport & Environment, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale. Alle 12:30 l'audizione di rappresentanti dell'European sea ports organisation (Espo), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni recanti misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)