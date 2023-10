Nagorno-Karabakh: fonti Ue, a lavoro per incontro fra leader a vertice Granada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del vertice della Comunità politica europea di Granada, che si terrà giovedì, si continua a lavorare per un incontro fra i rappresentanti politici di Armenia e Azerbaigian. Lo ha detto un alto funzionario europeo, in vista della riunione che si terrà nella città spagnola. "Penso che sia troppo presto per dire quale sarà il formato esatto dell'incontro. Sia Armenia che Azerbaigian saranno presenti a Granada", ha detto. "Nella scorsa settimana, ci sono stati intensi contatti a livello di leader europei, sia con il presidente armeno che azerbaigiano. Quello a cui puntiamo è capire se possiamo avere qualche progresso nonostante la difficile situazione sul campo", ha detto il funzionario. "Idealmente, vorremmo vedere un accordo sui futuri passi da compiere, sulle basi di quali confini dovrebbero essere adottati e quali principi dovrebbero essere seguiti", ha aggiunto. "C'è anche un problema umanitario in continua evoluzione e dovremmo trovare vie per arrivare al rilascio di prigionieri, o detenuti, da entrambe le parti", ha poi proseguito l'alto funzionario europeo. "Se guardiamo alla situazione sul campo, penso che sia importante lavorare al supporto umanitario verso l'Armenia. (segue) (Beb)