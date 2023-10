Campi Flegrei: dopo sisma in commissione Istruzione a Napoli il punto sui monitoraggi delle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Istruzione del Consiglio comunale di napoli, presieduta da Aniello Esposito, ha incontrato l'assessora Maura Striano per discutere degli edifici scolastici in relazione agli eventi sismici. L'assessora Striano ha spiegato che gli uffici "hanno attivato due tipi commissioni per il monitoraggio degli edifici scolastici, una task force centrale, e dieci task force municipali con il compito di interfacciarsi con i responsabili del servizio prevenzione e sicurezza delle scuole per seguire il fenomeno quotidianamente e per compilare un report settimanale". Ha poi ricordato che l'amministrazione ha già svolto nei mesi scorsi le operazioni per la certificazione sismica, circostanza che, a differenza di altri comuni, ha evitato la chiusura delle scuole nella giornata di oggi. Nino Simeone (Misto) ha annunciato la riunione della commissione infrastrutture da lui presieduta in cui si discuterà della possibilità di coinvolgere Asl, associazioni di volontariato e di protezione civile per una campagna di comunicazione nelle scuole e nei posti di lavoro sui comportamenti da tenere in caso di sisma o eruzione. Per Salvatore Flocco (M5s), l'assessora ha dato una pronta risposta alle preoccupazioni emerse dopo la scossa di ieri notte: "Siamo in una fase delicata, ma sono state già fatte tutte le valutazioni sismiche delle scuole dall'amministrazione. In questo momento, quindi, occorre evitare allarmismi e assicurare un costante monitoraggio", ha detto Flocco. (Ren)