Camera: domani audizioni su bradisismo Campi Flegrei

- Domani mercoledì 4 ottobre, la commissione Ambiente della Camera svolge le seguenti audizioni sulle questioni riguardanti il fenomeno del bradisismo e del rischio sismico nei Campi Flegrei: ore 9, sindaci di Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Giuliano e Marano; ore 9:30, sindaco della Città metropolitana di Napoli. Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al Codice della Protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, numero 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale: ore 14, capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio; ore 14:30, soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, Paolo Iannelli. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)