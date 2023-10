Imprese: Poste Italiane riapre l'acquisto dei crediti d’imposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poste Italiane comunica la riapertura del servizio di acquisto dei crediti d’imposta. “Un’iniziativa in linea con le indicazioni del Governo – afferma l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante - che conferma il sostegno costante di Poste Italiane alle famiglie e al sistema Paese”. L’acquisizione dei crediti è rivolta esclusivamente alle persone fisiche e limitata alle cosiddette prime cessioni per un ammontare massimo di 50 mila euro. (Com)