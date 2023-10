Lombardia: Cappellari (Lega), da Regione solidarietà alle donne e uomini iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione della mozione a sostegno della vita, dei diritti delle donne e della libertà in Iran esprime "piena solidarietà alle donne iraniane anche attraverso iniziative e azioni di tutela nei confronti degli attivisti che operano a sostegno della difesa dei diritti umani in Iran". Lo dichiara in una nota il Consigliere regionale della Lega, membro dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandra Cappellari. "Questa mozione affronta la situazione in Iran a seguito delle proteste che continuano nel Paese da diversi mesi coinvolgendo centinaia di migliaia di cittadini iraniani che rappresentano tutti i segmenti della società", continua. "Tali proteste sono state avviate dalle donne iraniane a seguito della morte di Jina Mahsa Amini e chiedevano di porre fine alla violenza e alla discriminazione. La risposta delle forze di sicurezza e di polizia iraniane alle proteste è stata violenta, diffusa, indiscriminata e inaccettabile". "Le forze di sicurezza iraniane avrebbero ucciso diverse centinaia di manifestanti pacifici, tra cui decine di bambini, e detenuto, arrestato e rapito si stima più di 20.000 manifestanti, tra cui difensori dei diritti umani, studenti, avvocati, membri della società civile attivisti, inclusi cittadini europei", conclude.(Com)