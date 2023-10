Camera: domani audizione su separazione carriere in magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 4 ottobre, alle ore 13:30, la commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, svolge l'audizione di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)