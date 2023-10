Camera: domani audizione su Servizio sanitario e psicologia di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 4 ottobre, la commissione Affari sociali della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge riguardanti l'istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, svolge in videoconferenza le seguenti audizioni: ore 12, Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo); ore 12:20, Antonio Postiglione, direttore generale della direzione per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario della regione Campania, e Teresa Gordon, psicoterapeuta; ore 12:50, Michela Di Trani, professoressa associata presso il dipartimento di psicologia dinamica, clinica e salute dell'Università di Roma "La Sapienza". L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)