Napolitano: Cattaneo, gigante della vita istituzionale e civile

- Il presidente Napolitano "aderì a questo Gruppo quando fece ritorno in Senato" dopo "le dimissioni da presidente della Repubblica e ne ha fatto parte ininterrottamente". Lo ha detto la senatrice a vita Elena Cattaneo del gruppo delle Autonomie, intervenendo in Aula in commemorazione del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. "La sua presenza è stato motivo di grande orgoglio per il gruppo delle Autonomie", ha aggiunto per poi ricordare quando l'ex capo dello Stato le conferì la nomina di senatrice a vita. "Ricordo di essermi sentita di fronte ad un gigante della vita istituzionale e civile", ha rammentato. "Mi chiese di continuare ad essere una scienziata attiva dentro e fuori il laboratorio, ma contribuendo ai lavori del Senato della Repubblica", ha concluso Cattaneo.(Rin)