Fvg: Autostrade Alto Adriatico, code da S. Giorgio di Nogaro al nodo Portogruaro per incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Code da San Giorgio di Nogaro al nodo di Portogruaro sulla A4, a causa di un incidente avvenuto poco prima delle 14 sul viadotto del Tagliamento in direzione Venezia. Lo rende noto la concessionaria Autostrade Alto Adriatico. Nel tratto a tre corsie al chilometro 464 all'altezza dei comuni di Ronchis e San Michele al Tagliamento un mezzo pesante ha tamponato una bisarca. Nell'urto a catena sono rimasti coinvolti anche altri due mezzi pesanti tra cui un autoarticolato che trasportava granaglie. Il materiale si è riversato sull'asfalto occupando anche le corsie di sorpasso e veloce. Per consentire l'arrivo dei soccorritori e la bonifica della sede stradale è stato chiuso l'ingresso al casello di Latisana in direzione Venezia. Autostrade Alto Adriatico sta predisponendo l'uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Trieste. (Frt)