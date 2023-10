Cultura: Città metropolitana Roma partner evento internazionale Multi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città metropolitana è partner dell'evento internazionale Multi, una kermesse culturale che si svolta nello scorso fine settimana, in piazza Vittorio a Roma dove, ad essere protagoniste, sono state le similitudini culturali. "Una tre giorni che ha voluto rafforzare un sentimento di interazione con immigrati che hanno raccontato le loro storie. Un viaggio che prosegue assieme ad Arci Roma, Slow food Roma, Lucy - sulla cultura, Esco. Dmo esquilino comunità - La Porta di Roma e ad altri protagonisti della multiculturalità di questa città, comunità, associazioni, istituzioni". Lo dichiara in una nota Tiziana Biolghini, consigliera delegata Pari opportunità Città metropolitana di Roma. "Assieme ad Arci Roma abbiamo scelto di condividere questo spazio per avere l'opportunità di ascoltare le storie di tante e tanti con le più disparate provenienze geografiche - aggiunge Biolghini -. La Convivenza, si costruisce giorno dopo giorno ascoltando e ponendo in essere politiche adeguate alle necessità di tutti i cittadini. Questo è quello che si propone la Città metropolitana di Roma Capitale, con l'avvio, il prossimo 18 ottobre alle 16 presso Palazzo Valentini, del Tavolo metropolitano della Convivenza dove ascolteremo e costruiremo insieme" (Com)