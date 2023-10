Femminicidio: M5s, criticità vanno superate agendo su più livelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per combattere la violenza contro le donne, sia sul piano normativo che su quello culturale. Promuovere a tutti i livelli un'educazione affettiva e sessuale, da un lato, ed evitare di sminuire i fatti di violenza (come nel caso dell'ammonimento per i reati di violenza sessuale), dall'altro, può essere la strada per contrastare un fenomeno che è strutturale e come tale va trattato". Lo affermano, in una nota, le parlamentari del Movimento cinque stelle nella commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, le senatrici Anna Bilotti e Alessandra Maiorino e le deputate Stefania Ascari e Daniela Morfino, in seguito all'odierna audizione della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella. "Si dovrebbe partire dal diffondere, soprattutto tra i giovani e nelle scuole, la cultura del rispetto della persona, in generale, e della donna, in particolare, e la cultura della non violenza nella gestione dei rapporti familiari e affettivi - proseguono le parlamentari del M5s -. Serve anche maggiore impegno sulla formazione del personale specializzato, perché il contrasto al femminicidio e alla violenza di genere richiede conoscenze e competenze specifiche, soprattutto sui metodi di prevenzione e di tempestivo intervento. Bisogna poi agire sulle vittimizzazioni secondarie, come la limitazione della funzione materna per le donne che hanno subito violenza e non hanno avuto la forza o la possibilità di denunciare immediatamente, perché ricadono sui figli e innescano spirali che andrebbero invece stroncate. Anche nelle vicende di separazione con figli, troppo spesso le richieste delle donne passano come strumentali o gratuitamente conflittuali, sulla base di preconcetti e invenzioni pseudo-scientifiche. Sono tutte criticità sulle quali terremo alta l'attenzione e focalizzeremo il nostro lavoro". (Com)