Disabilità: Matteoni (ex Confartigianato) barriere architettoniche termometro civiltà di un paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di domenica primo ottobre si è celebrata la giornata nazionale per 'abbattimento delle barriere architettoniche, istituita nel 2003 al fine di sensibilizzare la collettività alla creazione di una società più inclusiva, sostenibile e realmente a misura di tutti i cittadini. Così, in una nota stampa, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, imprenditore e fondatore della Mmg, tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica. "E in questa direzione, reputiamo come sempre autorevoli e illuminanti le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: nessuno deve più trovarsi nella condizione di dover rinunciare ad andare a scuola, al lavoro, a partecipare a una iniziativa o manifestazione solamente perché non sono previsti strumenti appropriati di accesso o per la presenza di comportamenti aggressivi e discriminatori nei confronti dei portatori di disabilità. Quello delle barriere architettoniche, d'altronde, - aggiunge - è una problema attualissimo e purtroppo irrisolto, e rappresenta il termometro della civiltà di un paese. Nel nostro caso, un paese ancora malato, che deve lavorare tanto per rimuovere gli ostacoli legati alle barriere architettoniche. Come fare? È necessario e improcrastinabile innanzitutto uno scatto culturale e politico, un patto sociale tra pubblico e privato che conduca alla progettazione, alla riqualificazione, alla adeguamento e alla gestione degli spazi che siano davvero a beneficio della intera comunità". (Com)