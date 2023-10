Ue: Commissione presenta raccomandazione su settori tecnologici critici per la sicurezza economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato una raccomandazione sui settori tecnologici critici per la sicurezza economica dell'Ue, per un'ulteriore valutazione dei rischi con gli Stati membri. La raccomandazione deriva dalla comunicazione congiunta su una strategia europea di sicurezza economica, che ha messo in atto un approccio strategico globale alla sicurezza economica nell'Ue, spiega una nota dell'esecutivo Ue. "La valutazione del rischio tecnologico avrà carattere oggettivo e in questa fase non è possibile anticiparne i risultati né le eventuali misure di futura valutazione", continua la nota. Nella raccomandazione, la Commissione presenta un elenco di dieci aree tecnologiche critiche che sono state selezionate in base a tre criteri. Il primo dei tre riguarda la natura abilitante e trasformativa della tecnologia, che riguarda il potenziale e la rilevanza delle tecnologie nel determinare aumenti significativi di prestazioni ed efficienza e/o cambiamenti radicali per settori, capacità, ecc. Il secondo criterio è rischio di fusione civile e militare, che riguarda la rilevanza delle tecnologie, sia per il settore civile che per quello militare, e il loro potenziale di avanzamento in entrambi i settori, nonché il rischio che l'uso di alcune tecnologie possa minare la pace e la sicurezza. Il terzo punto riguarda le tecnologie per minare la pace e la sicurezza, ovvero il rischio che la tecnologia possa essere utilizzata in violazione dei diritti umani. (segue) (Beb)