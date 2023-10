Ue: Commissione presenta raccomandazione su settori tecnologici critici per la sicurezza economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le dieci aree tecnologiche critiche, le raccomandazioni individuano quattro aree tecnologiche considerate altamente suscettibili di presentare i rischi più sensibili e immediati legati alla sicurezza e alla fuga di tecnologia: tecnologie avanzate dei semiconduttori, tecnologie dell'intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e biotecnologie. La Commissione raccomanda che gli Stati membri, insieme all'esecutivo Ue, effettuino inizialmente valutazioni collettive dei rischi in queste quattro aree entro la fine di quest'anno. La raccomandazione include anche alcuni principi guida per strutturare le valutazioni collettive del rischio, tra cui la consultazione del settore privato e la tutela della riservatezza. In futuro, si legge nella nota della Commissione europea, Bruxelles si impegnerà con gli Stati membri, attraverso i forum di esperti appropriati, per avviare le valutazioni collettive dei rischi per le quattro aree tecnologiche citate. Inoltre, la Commissione avvierà un dialogo aperto con gli Stati membri sul calendario e sulla portata appropriati di ulteriori valutazioni del rischio, tenendo conto, tra l'altro, del contributo del fattore tempo all'evoluzione dei rischi. L'esecutivo Ue, si legge nella nota di Bruxelles, potrà presentare ulteriori iniziative al riguardo entro la primavera del 2024, alla luce di tale dialogo e della prima esperienza con le valutazioni collettive iniziali dei rischi, nonché di ulteriori contributi che potranno pervenire sui settori tecnologici elencati. (segue) (Beb)