Ue: Commissione presenta raccomandazione su settori tecnologici critici per la sicurezza economica (3)

- La raccomandazione, conclude la nota, non pregiudica l'esito della valutazione dei rischi. Solo l'esito della valutazione collettiva dettagliata del livello e della natura dei rischi presentati può servire da base per un'ulteriore discussione sulla necessità di misure precise e proporzionate per promuovere, collaborare o proteggere una qualsiasi di queste aree tecnologiche, o un loro sottoinsieme. "La tecnologia è attualmente al centro della competizione geopolitica e l'Ue vuole essere un attore, non un terreno di gioco. Per esserlo, abbiamo bisogno di una posizione unitaria dell'Ue, basata su una valutazione comune dei rischi. Con questo approccio, resteremo un partner globale aperto e prevedibile, ma che coltiva il proprio vantaggio tecnologico e affronta le proprie dipendenze. Di conseguenza, il nostro mercato unico non potrà che rafforzarsi in tutte le sue parti", ha dichiarato la vicepresidente della Commissione europea, Vera Jourova. "L'Europa si sta adattando alle nuove realtà geopolitiche, ponendo fine all'era dell'ingenuità e agendo come una vera potenza geopolitica", ha detto invece il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton. (Beb)