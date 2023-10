Nadef: Paita (Iv), vergognoso tagliare sanità senza dirlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione della sanità italiana "è sempre più preoccupante. Tutti i problemi evidenziati da Italia Viva in questi mesi restano senza soluzione, la crisi è drammatica e rischia di esplodere: servizi di pronto soccorso al collasso, liste d'attesa infinite, zero assistenza per le famiglie, sempre più costrette a rivolgersi al privato. Il governo, anziché intervenire, pensa di tagliare ma senza dirlo. Un atteggiamento vergognoso". Lo afferma la coordinatrice nazionale di Italia viva, Raffaella Paita. "Nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef) - spiega la parlamentare - il governo prospetta che la sanità subisca ulteriori riduzioni di finanziamento, tanto che, in pochi anni, la spesa sanitaria rispetto al Prodotto interno lordo tornerà ai livelli pre-Covid. La lezione della pandemia evidentemente non ha insegnato nulla alla destra. La premier Meloni, per giustificare il taglio, si arrampica sugli specchi facendo finta che le risorse non contino, mentre è chiaro che sono determinanti. Torni sulla terra". (Rin)