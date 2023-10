Roma: Battaglia (Pd) su scomparsa dirigente, raro esempio di umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Angelina di Prinzio, dirigente del dipartimento politiche sociali di Roma Capitale, "era in primis un'amica, una donna che ha insegnato ad una intera generazione come essere persone generose e aperte alle differenze. Le sue scelte personali e familiari di accoglienza, il suo impegno nella Comunità di Capodarco, il suo professionismo tutto dedicato in primis alle Istituzioni, sanitarie e sociali della nostra città, possono e devono essere esempio per tutti noi". Lo dichiara in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale Pd e presidente della commissione Cultura di Roma Capitale. "Siamo felici di averla incontrata nella nostra vita. Il nostro pensiero si rivolga ora ai familiari, al marito e ai figli: persone splendide, impegnate e ricche di ideali, come lo era Angelina. Roma perde una preziosa risorsa", conclude. (Com)