Italia-Francia: Fregolent (Iv), Salvini batta un colpo su stop treni

- "Lo stop ai collegamenti ferroviari con la Francia per quasi un anno rappresenta un duro colpo per la nostra economia, per il turismo e per l'ambiente. Si tratta di una direttrice strategica per il trasporto di merci e persone. È dunque necessario che il governo trovi un accordo e una collaborazione con la Francia affinché sia ripristinata la linea al più presto. Salvini se c'è batta un colpo". Lo dichiara la senatrice torinese di Italia viva Silvia Fregolent, capogruppo in commissione Ambiente, infrastrutture e trasporti, che aggiunge: "Ancora una volta sono i disagi e il blocco sulla linea strategica del Corridoio Mediterraneo a evidenziare quanto sia fondamentale per l'Italia l'alta velocità e la costruzione del tunnel di base della Val di Susa. Chi ancora si oppone al Tav o avanza perplessità si scontra oggi con una dura realtà", conclude.(Rin)