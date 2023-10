Femminicidio: Semenzato (Nm), condivisione con Roccella su violenza economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da venti anni arricchisce il panorama dell’informazione del nostro Paese" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, "oggi è stata ascoltata dalla commissione bicamerale sul femminicidio e sulla violenza di genere. Eugenia Roccella ha condiviso il tema prioritario della commissione, ovvero la violenza economica come elemento cruciale del ciclo della violenza stessa. Condivisione e soddisfazione con la ministra nell'aver tracciato la strada comune su cui lavorare". Lo ha detto la presidente della commissione sul femminicidio e sulla violenza di genere, Martina Semenzato, di Noi moderati. "Con lei abbiamo analizzato il disegno di legge violenza, la formazione, le risorse finanziarie, la raccolta dei dati, le campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, soffermandoci sui centri antiviolenza, le case rifugio e i centri per uomini maltrattanti, il potenziamento del numero verde 1522 e la trasversalità di azioni con gli altri ministeri - ha proseguito la parlamentare -. E con lei condividiamo l'idea di promuovere un'operazione di prevenzione soprattutto culturale". (Rin)