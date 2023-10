Migranti: l’Austria introduce controlli alla frontiera con la Slovacchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Austria introdurrà dalla mezzanotte tra oggi e domani controlli alla frontiera con la Slovacchia, una decisione annunciata oggi anche da Polonia e Repubblica Ceca. Lo ha riferito il ministro dell’Interno Gerhard Karner. I controlli dureranno dieci giorni ma potranno essere prorogati in caso di necessità. La Slovacchia si trova ad affrontare un numero crescente di migranti illegali che attraversano il Paese diretti in Germania e in Europa occidentale. Si tratta soprattutto di giovani provenienti dal Medio Oriente e dall'Afghanistan, che arrivano principalmente attraverso la rotta migratoria balcanica. (Geb)