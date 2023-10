Fvg: assessore Lavoro, regione sempre più attrattiva per qualità della vita anche sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Friuli Venezia Giulia vuole essere sempre più attrattivo rispetto alla qualità della vita, del lavoro, e dell'ambiente in cui possono inserirsi le società. Lo ha detto l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, che oggi ha presentato la seconda edizione di “Fabbricare Società”, il forum nazionale dedicato alle società benefit, in programma il 24 ottobre a Trieste e il 25 ottobre a Udine. “Il Forum delle società benefit nasce nella nostra regione perché vogliamo costruire un modello positivo rispetto all'impatto che qualsiasi società ha all'interno della comunità nella quale è insediata. Le società benefit – ha detto l’assessore - forniscono risposte puntuali ai lavoratori rispetto alle loro esigenze e all'ambiente nel quale si inseriscono. Si tratta di un'economia rigenerativa fondata sul principio che le realtà imprenditoriali insediate sul territorio restituiscano valore alla comunità. Un'idea che trova radici profonde in Friuli Venezia Giulia con le esperienze di Torviscosa, di Linussio a Tolmezzo e dei cantieri navali di Monfalcone”. (segue) (Frt)