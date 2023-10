Fvg: assessore Lavoro, regione sempre più attrattiva per qualità della vita anche sul lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Friuli Venezia Giulia il numero delle società benefit è cresciuto del 52 per cento da ottobre 2022 ad agosto 2023, passando da 52 a 79. Il forum, promosso dalla Regione attraverso l'Agenzia Lavoro&Sviluppolmpresa in collaborazione con Animaimpresa e Salone della Csr, punta a essere uno spazio di riflessione "perché questo modello societario può essere la piattaforma condivisa tra pubblico e privato per affrontare le nuove sfide della società, della produzione, del lavoro anche in termini di welfare e di maggiore attrattività verso i nuovi lavoratori”, ha aggiunto Rosolen. “Un modello che ci consente di progettare azioni legate agli effetti di alcune importanti variabili che si stanno manifestando nel mondo del lavoro e della produzione come la crisi demografica, la richiesta di maggiore flessibilità e conciliazione anche attraverso il lavoro agile e, non meno importante, la necessità di continuare a investire sull'equità di genere”, ha concluso l’assessore. (Frt)