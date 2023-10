Paesi Bassi: arrestato ex funzionario militare ruandese sospettato di coinvolgimento nel genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex funzionario militare ruandese sospettato di coinvolgimento nel genocidio del 1994 nel Paese africano è stato arrestato oggi nei Paesi Bassi. Lo ha reso noto la Procura olandese. L'ex ufficiale dell'esercito ruandese, 67 anni, vive nei Paesi Bassi dal 1998, secondo i pubblici ministeri. Precedentemente era stato accusato in Ruanda, ma la procura olandese sta attualmente supervisionando le indagini penali. Le forze dell'ordine olandesi valutavano dal 2012 l'estradizione del sospettato in Ruanda, ma questa è stata impedita poiché ha ottenuto la cittadinanza nei paesi Bassi. L'anno scorso all'uomo era stata tolta la cittadinanza olandese, ma dopo una lunga battaglia legale, la Corte suprema nazionale ne aveva proibito la deportazione nel Paese d'origine, temendo che il sospettato non avrebbe ricevuto un giusto processo in Ruanda. (Beb)