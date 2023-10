Napoli: nuove accuse di omicidio a boss Lo Russo, scarcerazione bloccata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stava per essere scarcerato ma un decreto di fermo ha bloccato il suo ritorno in libertà. Giuseppe Lo Russo, storico boss dell’omonimo clan attivo nel quartiere napoletano di Miano, è stato colpito da due nuove accuse di omicidio. La Squadra Mobile di Napoli lo ha raggiunto nel penitenziario di Novara e gli ha notificato un decreto di fermo spiccato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. A Lo Russo vengono contestati gli omicidi di Angelo De Caro, ucciso a Napoli in via Gherardo Marone il 6 giugno del 1990, e di Pasquale Bevilacqua, ucciso a Napoli in via Cupa Coppa di Chiaiano il 6 febbraio 1991. Le nuove accuse poggiano sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Giuseppe Lo Russo è detenuto ininterrottamente dal 1998: stava scontando una condanna a circa 25 anni di reclusione per associazione camorristica, omicidio, estorsione e reati in materia di stupefacenti. La procura è intervenuta con un decreto di fermo perché “dalle indagini - si legge in una nota - è emersa la volontà di Lo Russo Giuseppe di darsi alla fuga una volta scarcerato”.(Ren)