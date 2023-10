Lombardia: Sertori, Regione cofinanzia ferrata "Jacopo Compagnoni" a Valfurva/So

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato dalla Giunta Fontana l'Accordo Locale Semplificato per la realizzazione della nuova "Ferrata Jacopo Compagnoni", in Comune di Valfurva (SO), con vista sull'anfiteatro del Ghiacciaio dei Forni. "Abbiamo sposato la proposta che nasce dalla volontà del territorio e dalla collaborazione con l'Associazione 'Sciare per la vita' odv - spiega l'assessore alla Montagna e alla Programmazione negoziata, Massimo Sertori - di dedicare la nuova via ferrata a Jacopo Compagnoni, guida alpina e maestro di sci valtellinese, precocemente scomparso il 16 dicembre 2021, all'età di 40 anni, in un incidente con gli sci sulle montagne della Valfurva. Un uomo che con esperienza e grande professionalità ha fatto della montagna la propria ragione di vita". "La nuova 'via attrezzata' - continua Sertori -, ovvero un'ascensione resa più facile e sicura con mezzi artificiali infissi nella roccia, andrà inoltre a migliorare l'offerta turistica che la Valfurva già offre e a potenziare la fruizione sostenibile del territorio naturale, oltre che sviluppare un maggior interesse culturale e suscitare nuove emozioni nei fruitori". L'insieme degli interventi previsti, su aree di proprietà del comune di Valfurva, comporta una spesa stimata di 150 mila euro, di questi Regione Lombardia finanzierà 135 mila euro, mentre l'Associazione "Sciare per la vita" la restante parte pari a 15 mila euro. (segue) (Com)