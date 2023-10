Lombardia: Sertori, Regione cofinanzia ferrata "Jacopo Compagnoni" a Valfurva/So (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Accordo Locale Semplificato verrà sottoscritto da Regione Lombardia, dalla Comunità Montana Alta Valtellina, che realizzerà l'intervento, e vedrà l'adesione dell'Associazione "Sciare per la vita". "Ringrazio l'assessore Sertori e la Giunta Fontana da parte di tutta la mia famiglia - dichiara Deborah Compagnoni - per aver deciso di realizzare la nuova 'Ferrata Jacopo Compagnoni' dedicata a mio fratello. Sono certa sarebbe stato molto orgoglioso che, tramite il suo ricordo e la sua grande passione per la montagna, verrà promosso il territorio montano, l'attività sportiva e l'offerta turistica della Valfurva. Un ringraziamento particolare va alla Comunità Montana Alta Valle e al Comune di Valfurva". "Un intervento - conclude Sertori - che concorrerà a raggiungere gli obiettivi perseguiti dal mio assessorato - quali lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani, la promozione dell'attività sportiva e il potenziamento degli impianti e delle infrastrutture sportive in montagna". (Com)