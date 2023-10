Olimpiadi: Guarda (Ev), Innsbruck è alternativa migliore a Cortina per pista da bob

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Innsbruck è l'alternativa migliore a Cortina per la pista da bob. Lo ha detto la consigliera regionale veneta di Europa verde, Cristina Guarda. "Entro i prossimi due giorni – ha spiegato – verrà deciso se continuare ad accanirsi nella costruzione di un'opera che il Comitato olimpico internazionale ha consigliato di non realizzare, affermando: 'Continuiamo a sostenere che il costo opportunità per un contributo di fondi pubblici così importante non sia favorevole e rischi realmente di pesare sulle future generazioni'. Lo scriveva – ha evidenziato – il direttore generale del Cio in una lettera al presidente Zaia e alla Regione del Veneto nel gennaio 2021, aggiungendo che: 'Come abbiamo detto in molteplici occasioni, la nostra ferma raccomandazione è non intraprendere alcun lavoro sulla Pista da Bob di Cortina per le Olimpiadi invernali 2026 è basata su un'esperienza mondiale'". "Di fronte ai messaggi accorati del Comitato olimpico, al voto unanime della Camera dei deputati per fermare la costruzione di una nuova pista da bob a Cortina e alle manifestazioni che ormai da tre anni riempiono le strade di Cortina con centinaia di cittadini ampezzani, veneti e non solo, è inaccettabile – ha aggiunto – che un presidente di Regione scelga di insistere nello sperpero di 124 milioni di euro di fondi pubblici, per costruire un'opera impossibile da mantenere visti i costi di manutenzione attualmente stimati attorno i 500 mila euro all'anno”. “È inaccettabile – ha detto ancora – perché abbiamo le alternative: una proposta dai gestori della pista esistente più vicina, quella di Innsbruck (12,5 milioni per il noleggio e l'organizzazione di tutta la gara Olimpica ed i test di prova, il 10 per cento del costo della sola ricostruzione totale della Pista a Cortina) o la possibilità di ricorrere a una pista "naturale" a St. Moritz, ricevendo una deroga dal Cio e dalle Federazioni di Slittino, Bob e Skeleton". "Sul progetto della pista di Cortina – ha concluso Guarda – pesano anche altri aspetti non meno importanti, come ad esempio: l'abbattimento di tre ettari di bosco centenario e lo spreco di 22 milioni di litri d'acqua potabile all'anno per ghiaccio e raffreddamento. La data ravvicinata delle competizioni olimpiche dovrebbe porci anche qualche interrogativo rispetto ai 26 (anziché 40 mesi inizialmente previsti) di lavori, con 3 turni consecutivi anche in pieno inverno ed evidenti rischi per lavoratori, e con ripercussioni importanti sulla viabilità. Ci auguriamo che le valutazioni avvengano in serenità e sulla base di calcoli veri, non esclusivamente su ragioni di natura politica". (Rev)