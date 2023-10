Speciale energia: gruppo francese Edf annuncia test prima dell'avvio del reattore Epr di Flamanville

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Edf ha annunciato il lancio di una serie di test in vista dell'accensione del reattore nucleare Epr di Flamanville. "Saranno testati più di 4 mila criteri di sicurezza e disponibilità", ha annunciato l'azienda pubblica su X (ex Twitter). Il reattore Epr di Flamanville dovrebbe entrare in funzione nel 2024, con 12 anni di ritardo rispetto al calendario inizialmente previsto. Secondo i media francesi, il costo complessivo dovrebbe ammontare a 13,2 miliardi di euro, il quadruplo rispetto alla prima stima. (Frp)