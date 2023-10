Speciale energia: Russia-Moldova, Gazprom, continuiamo forniture giornaliere di gas a Moldovagaz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico russo Gazprom riceve e soddisfa richieste giornaliere di fornitura di gas dalla compagnia nazionale moldava Moldovagaz. E' quanto ha dichiarato l'ufficio stampa di Gazprom in un comunicato stampa. E' stato precisato che il gas viene fornito in transito attraverso il gasdotto Sudzha nella regione russa di Kursk. In precedenza, il ministro dell'Energia moldavo, Victor Parlicov, ha dichiarato che Chisinau non acquisterà più gas da Gazprom, visto che il gas sul mercato europeo ha un prezzo inferiore. (Rum)