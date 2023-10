Speciale energia: Algeria, ministero Energia, presidente Tebboune licenzia amministratore delegato Sonatrach

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha deciso di porre fine alle funzioni del presidente e amministratore delegato della compagnia algerina per gli idrocarburi Sonatrach, Toufik Hakkar, nominando come successore Rachid Hachichi. Lo ha riferito il ministero dell'Energia in un comunicato stampa. Hakkar ha ricoperto la posizione di presidente e amministratore delegato di Sonatrach per quasi quattro anni, nominato da Tebboune agli inizi di febbraio 2020. Hachichi aveva già ricoperto questa posizione da aprile a novembre 2019, quando venne poi sostituito da Kamel Eddine Chikhi. Al momento non sono note le ragioni del licenziamento. (Ala)