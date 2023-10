Speciale energia: Algeria, nuovo amministratore delegato di Sonatrach si è insediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro algerino dell’Energia e delle Miniere, Mohammed Arkab, ha presieduto la cerimonia di insediamento del nuovo amministratore delegato del gruppo Sonatrach, Rachid Hachichi. Durante la cerimonia il nuovo ad è stato elogiato dal suo predecessore, Toufik Hakkar, il quale lo ha definito capace e con tutte le competenze necessarie per svolgere al meglio le sue funzioni. Hakkar ha aggiunto di aver assunto la guida di Sonatrach in un periodo complicato, in piena pandemia di Covid-19, e ha elogiato la direzione per la fiducia accordatagli e i dipendenti Sonatrach per l'impegno profuso. (Ala)