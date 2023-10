Speciale energia: Nucleare, Ricotti (Polimi), affrontare questione senza slogan o pregiudizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad ogni modo ”mi pare una iniziativa quanto mai opportuna, che giunge a valle di una espressione esplicita del Parlamento italiano attraverso l'approvazione a larga maggioranza di due mozioni, una della maggioranza di governo e l'altra proposta da una parte dell'opposizione, a favore della riconsiderazione di un possibile ruolo dell'energia nucleare nel mix energetico”. Si tratta, infatti, di esplicitare lo "stato dell'arte" nazionale in questo settore e di individuare quali passi, quali necessità e quali risorse saranno “da implementare per l'Italia, nel caso governo e Parlamento decidano di avviarsi sul percorso (non breve) che porta ad un ritorno al nucleare”. Lo stesso professore ha poi definito “utile” la collaborazione con gli istituti di ricerca come le università: “Non più o meno importante di altri, ma assai utile” perché negli atenei “si intercettano i desideri, gli interessi, i dubbi, i sogni dei giovani, ovviamente anche su questo tema assai delicato. E il nucleare richiede di perseguire un approccio prospettico, di lungo termine, anzitutto culturale prima che tecnico-scientifico. Una comunicazione, anzi meglio, una condivisione di notizie, conoscenze, dati, esperienze internazionali, con i giovani e con i cittadini in generale, è tra le mission degli atenei”. Infine, “sulla sicurezza del nucleare così come su molti altri aspetti socialmente sensibili: i rifiuti e i depositi, l'impatto ambientale, le strategie energetiche di una nazione e di un continente, il ruolo dell'industria e dell'innovazione”. (Rin)