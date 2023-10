Trasporti: Carpano-Vecchiarelli (Azione), ancora disagi su Roma-Lido, Regione batta un colpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pendolari della Metromare "sono stanchi: meritano rispetto e risposte, si ritrovano invece ancora una volta beffati". Lo affermano in una nota il consigliere capitolino di Azione, Francesco Carpano, e la consigliera di Azione nel Municipio Roma X, Raffaella Vecchiarelli. "Ennesimo disservizio questa mattina a causa di un guasto tecnico che ha creato rallentamenti e interruzioni su metà della tratta Metromare. Ancora una volta, come accade ormai quasi quotidianamente, a farne le spese pendolari e cittadini romani in viaggio per raggiungere scuola e ufficio - spiegano -. Siamo usciti da 10 anni fallimentari di gestione della Roma-Lido da parte della precedente amministrazione, ma Rocca e Ghera ora tacciono. I treni nuovi non arrivano, quelli vecchi sono costantemente in manutenzione, le navette sostitutive sono del tutto inadeguate, le nuove stazioni fermi al palo e i lavori sulla linea senza tempi certi. I cittadini sono stanchi: meritano rispetto e risposte, si ritrovano invece ancora una volta beffati", concludono. (Com)