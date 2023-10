Cybertech: Acccenture Security presenta il robot mobile “Spot”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accenture Security si sta servendo del robot mobile “Spot”, prodotto da Boston Dynamics, per funzioni che vanno dal rilevamento all’ispezione, ad altri ambiti della cybersicurezza su cui il gruppo sta investendo. Lo ha mostrato ad “Agenzia Nova” Mariangela Fierro, manager director di Accenture Security, al Cybertech 2023 in corso a Roma. “Pesa 15 chili, ha otto telecamere e un’autonomia di due ore ed è in grado di scansionare badge o di ispezionare il contenuto di usb”, ha spiegato. (Res)