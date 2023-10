Ponte Stretto: Ronzulli (FI), non è bandierina ma dovere verso cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non possiamo permetterci che un’isola così vicina come la Sicilia sia in realtà tanto lontana in termini di collegamenti. “Per questo, il Ponte sullo Stretto non è una bandierina ma un dovere verso i cittadini”. Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli intervenendo, al Senato, alla presentazione della ricerca "Il primo anno della XIX Legislatura: dati e analisi comparata" del Centro Studi di Cuiprodest. “Un Paese moderno non può permettersi strade inadeguate e mancati collegamenti tra nord e sud”. (Rin)