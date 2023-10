Medio Oriente: media, vietato accesso ad Area C Cisgiordania a ministri europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane il ministero degli Esteri ha impedito a tre ministri degli Esteri europei di entrare in alcune città palestinesi della Cisgiordania. E' quanto riferisce oggi il sito israeliano "Walla", citando due diplomatici europei. In particolare, secondo le indiscrezioni, è stato negato l'accesso all'Area C della Cisgiordania - sotto controllo israeliano - ai ministri degli Esteri di Irlanda, Regno Unito e Norvegia, rispettivamente Micheal Martin, James Cleverly e Anniken Huitfeldt, che nelle ultime settimane si sono recati in Israele. "Dopo aver consultato i funzionari della sicurezza, abbiamo deciso di non consentire loro l'accesso a siti specifici, non in tutta l'Area C", ha detto un portavoce del ministero degli Esteri al quotidiano israeliano "Times of Israel". La Cisgiordania è divisa in tre zone di controllo sulla base degli accordi di Oslo del 1993, secondo cui l’Area A, circa il 17 per cento del territorio è in mano all’Autorità nazionale palestinese, l’Area B, circa il 24 per cento del territorio, è sotto l’amministrazione congiunta israelo-palestinese, mentre l’Area C, quasi il 60 per cento del territorio, è sotto il controllo israeliano.(Res)