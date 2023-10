Latina: chiusa dal Nas azienda vinicola che usa acqua non certificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acqua priva della necessaria certificazione di potabilità, per questo i carabinieri del Nas di Latina hanno chiuso una cantina vitivinicola del sud pontino. Nel corso dell’ispezione si è accertato che la cantina utilizzava per il lavaggio delle strutture, delle attrezzature e dei recipienti, acqua proveniente da un pozzo privato non certificato. Inoltre i militari hanno accertato le carenti condizioni igienico strutturali dei locali e contestato una violazione amministrativa per un importo pari a mille euro. L’autorità Sanitaria locale, su richiesta del Nas pontino, ha disposto la chiusura della struttura fino al ripristino delle irregolarità riscontrate.(Rer)