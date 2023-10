Energia: segretario generale Opec, fabbisogno energetico mondiale aumenterà del 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi al 2045 le stime prevedono una crescita del 25 per cento del fabbisogno energetico mondiale, rispetto ai livelli attuali. Lo ha dichiarato il segretario generale dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec), Haitham al Ghais, a margine dell’Esposizione e conferenza internazionale del petrolio (Adipec 2023), in corso ad Abu Dhabi. Al Ghais ha osservato infatti che per gli esperti da oggi al 2045 la popolazione mondiale aumenterà di 1,6 miliardi di persone, l’economia, di conseguenza, crescerà e, con essa, il bisogno di risorse energetiche. “Una sola fonte di energia non sarà in grado di soddisfare il fabbisogno mondiale con il boom economico e i livelli di crescita attesi”, ha spiegato Al Ghais. Quanto alle possibilità di allargamento dell’Opec, il segretario generale ha dichiarato che l’organizzazione crede nella politica del dialogo e della consultazione, sottolineando che le sue porte sono aperte a qualunque Paese voglia aderirvi, purché abbia gli stessi obiettivi e soddisfi i requisiti. (Res)