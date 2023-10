Trasporti: Salvini, in settimana il nuovo cda di Fs security, obiettivo 1500 vigilantes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana “ci sarà il consiglio di amministrazione della società che si occupa di sicurezza per le Ferrovie dello Stato, Fs security che nominerà il nuovo board. L'obiettivo è arrivare ad avere 1500 vigilantes, donne e uomini, che faranno sicurezza a bordo dei treni e all'interno delle stazioni”. Lo ha annunciato il ministro delle infrastrutture e vice premier Matteo, Salvini, intervenendo all'inaugurazione di Expo Ferroviaria a Rho Fiera Milano. “Noi possiamo andare anche a 350 all'ora, poi però durante il viaggio, sia per i lavoratori sia per i passeggeri, sul treno e all'interno della stazione, la sicurezza non può essere un di più”, ha concluso. (Rem)