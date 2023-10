Speciale energia: Sefcovic, lavorerò per portare Green Deal a livello successivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa trasformazione è un compito multigenerazionale, che richiederà sforzi ora e per i decenni a venire. Con il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità non esiste un piano B, e credo che la grande maggioranza degli europei lo capisca. Tutti noi vogliamo respirare aria pulita, mangiare cibo coltivato in terreni sani, alimentare le nostre vite con energia pulita e utilizzare prodotti durevoli e sostenibili", ha aggiunto Sefcovic. Per farlo, ha proposto tre linee guida per il suo mandato. "In primo luogo, vorrei concentrarmi sul sostegno dei cittadini al Green deal europeo, che, come tutti sapete meglio di me, è assolutamente cruciale. Ciò significa che le soluzioni che mettiamo in atto devono essere accessibili e convenienti, devono funzionare per tutti, compresi i più vulnerabili", ha spiegato. "Il secondo compito è quello di portare al traguardo tutte le proposte di Green deal in sospeso", ha continuato nel suo intervento. "La terza priorità per me sarà la corretta attuazione e lo sviluppo dei dossier che sono stati concordati. Ciò significa aiutare i nostri Stati membri, i nostri cittadini e la nostra industria a intraprendere le azioni necessarie per realizzare la transizione verde. E significa sfruttare al meglio le opportunità che la transizione verde offre per preservare la nostra prosperità futura", ha poi dichiarato. "La trasformazione verde dell'Europa ha preso decisamente la strada giusta ed è ora di permetterle di sbocciare pienamente. Voglio sfruttare il ricordo del mandato di questa Commissione fino all'ultimo giorno e assicurarmi che i nostri successori abbiano una solida base per continuare a portare avanti questa sfida della nostra epoca, per un futuro comune", ha concluso Sefcovic. (Beb)