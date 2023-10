Speciale energia: governo Libia orientale discute costruzione centrale solare con Power China

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione per la localizzazione dell’energia solare in Libia presso il ministero dell’Elettricità e dell’Energia del governo dell’est (non internazionalmente riconosciuto), Salem al Obaidi, ha discusso con il rappresentante per il Medio Oriente della compagnia cinese Power China, Ji Jianfu, della realizzazione di una centrale elettrica fotovoltaica nel Paese nordafricano. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso via Facebook dal governo della Libia orientale. Al Obaidi ha effettuato con Ji una visita presso lo stabilimento di Jabal Akhdar e presso le centrali di Makhaili, valutando i danni causati dalle recenti alluvioni. Dopo una serie di riunioni con rappresentanti locali, la compagnia cinese si è dichiarata pronta a cooperare con il governo dell’est della Libia, sia per la realizzazione di centrali elettriche fotovoltaiche, sia per contribuire alla ricostruzione delle aree alluvionate. Cina e Libia, lo scorso giugno, avevano firmato un memorandum di intesa per produrre 1.500 megawatt di energia solare nel Paese nordafricano. (Lit)