Speciale energia: ministro lituano Kreivys, materie prime critiche e finanziamento transizione sono temi chiave

- Le materie prime critiche e il finanziamento della transizione energetica sono due temi chiave nella discussione europea. Lo ha detto il ministro dell’Energia della Lituania Dainius Kreivys durante il Forum sulla sicurezza di Varsavia. Sulla prima questione, il ministro ha evidenziato che l’Europa e il resto del mondo democratico dipendono molto “da un solo Paese che fornisce il 60 per cento delle materie prime”. “L’autonomia strategica in quest’area è cruciale, ci riguarda tutti. Le materie prime critiche sono necessarie per la trasformazione: batterie, veicoli elettrici, pannelli solari e altre tecnologie”. L’altro grande tema è “come finanziare la transizione”. Kreivys ha sottolineato che qui i guai vengono da due direzioni. Da un lato ci sono “alta inflazione, tassi di interesse elevati, una diminuita disponibilità di capitali e le compagnie sono in difficoltà”. Dall’altro lato, Cina e Stati Uniti – questi ultimi con l’Inflation Reduction Act (Ira) - hanno cominciato a sussidiare la transizione”. “In Europa siamo ancora all’atteggiamento ‘sediamoci e pensiamoci’ ma non è l’approccio giusto”, ha avvertito il ministro lituano. “Dobbiamo poter competere con Cina e Usa sussidiando le imprese per mantenerle qui”, ha dichiarato. (Vap)