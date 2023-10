Speciale energia: Nucleare, Zanino (Polito), bene piattaforma nazionale, pronti a dare nostro contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo anni in cui il nucleare era veramente uscito di scena, diventando una parola quasi impronunciabile, il lancio di una piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile da parte del ministro Pichetto è ben vista ed è ritenuta tempestiva da tutti coloro che da anni cercano di dare il proprio contributo a vari livelli e nei vari settori. Lo ha detto Roberto Zanino, professore ordinario del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino, che in un’intervista ad “Agenzia Nova” ha sottolineato l’impatto “potenzialmente molto significativo” di questa iniziativa “sul sistema nazionale e anche dal punto di vista del contributo che potremmo dare alle varie azioni che sono in corso nell’Unione europea e fuori”. “Stiamo rispondendo alla richiesta di adesione ai vari gruppi di lavoro che – ha spiegato – mi sembrano molto ben distribuiti: c’è una copertura di tutte quelle che sono le tematiche di rilievo, dagli aspetti di contesto a quelli legati più alle tecnologie sia per la fissione che per la fusione”. “Poi ovviamente, dal nostro punto di vista – ha aggiunto –, è particolarmente importante che ci sia anche un gruppo di lavoro interamente dedicato alle tematiche della formazione, perché è quello su cui operiamo e il fatto di poter lavorare in sinergia anche con le aziende che operano nei vari comparti pensiamo possa essere molto promettente”. Per questo, ha rimarcato in una battuta, “siamo veramente disponibili a cercare di dare un contributo al processo che il ministro ha messo in moto attraverso questa piattaforma”. (Rin)