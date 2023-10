Rai: M5s, Pd in Europa chiede tutela inchieste e in Italia le mette a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito democratico con il suo esponente Smeriglio si è speso oggi con un appassionato intervento nel parlamento europeo a favore del giornalismo d'inchiesta. “È paradossale che nelle stesse ore in commissione di vigilanza proprio la valorizzazione del giornalismo d'inchiesta venga messa a rischio con una presa di posizione ideologica e soprattutto sconnessa dal contenuto del parere”. Così in una nota gli esponenti del Movimento 5 stelle in commissione di vigilanza Rai. “Per il M5s la tutela del giornalismo d'inchiesta resta un punto imprescindibile: abbiamo visto l'impatto enorme che trasmissioni come Report hanno sulla politica e sull'opinione pubblica. Il solo rischio che questo riferimento venga meno impone il dovere di votare Si al parere", aggiungono. (Rin)