Cybertech: israeliana Reveal Security rivela anomalie utenti con sistema di apprendimento supervisionato

- L’azienda israeliana Reveal Security, presente sul mercato italiano, “rileva in modo innovativo le anomalie” di comportamento degli utenti che entrano in modo apparentemente legittimo nei sistemi. Lo ha spiegato ad “Agenzia Nova” Bruno Lagalla, country manager per l’Italia del gruppo. “Riusciamo a rilevare queste anomalie in modo innovativo, con una macchina di apprendimento supervisionato (machine learning supervised) che crea un modello comportamentale degli utenti e rileva quando questo non è in linea”, ha detto Lagalla. Reveal Security è una società con sede a Tel Aviv nata tre anni fa con circa 50 dipendenti. E’ presente sul mercato italiano ed internazionale. (Res)